Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheiben an zwei Pkw eingeschlagen

Heinsberg / Heinsberg-Oberbruch (ots)

Bei einem Pkw, der auf einem Parkplatz an der Valkenburger Straße abgestellt war, schlugen unbekannte Personen die Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren des Wagens ein mobiles Navigationsgerät und Bargeld. An einem Fahrzeug, das an der Deichstraße parkte, schlugen unbekannte Personen ebenfalls die Seitenscheibe ein und durchsuchten den Innenraum. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt. Beide Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag, 20. Februar und Freitag, 21. Februar.

