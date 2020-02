Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Donnerstag, 20. Februar, ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Heerstraße, Fahrtrichtung Myhler Straße, in Höhe der Einmündung Hermann-Janßen-Straße, ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein schwarzer Pkw Seat mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) auf einen braunen Mercedes mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) auf. Der Mercedes Fahrer deutete die Handzeichen des Seat Fahrers so, dass er an den Rand fahren sollte, um den Unfall klären zu können. Der Seat Fahrer bog aber in die Hermann-Janßen-Straße ab und flüchtete, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrer des schwarzen Pkw Seat soll es sich laut Beschreibung um einen Mann mit südländischem Aussehen und Oberlippenbart gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen schwarzen Seat oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Heinsberg unter Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

