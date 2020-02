Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 54 vom 23.02.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche

Heinsberg

In der Nacht von Freitag, 21.02.2020, auf Samstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Pkw-Waschanlage auf der Siemensstraße und entwendeten Bargeld.

Geilenkirchen

In der Zeit zwischen Freitag, 21.02.2020, 18.30 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon auf der Haihover Straße ein. Sie entwendeten Bargeld und Haarschneidemaschinen. Im gleichen Tatzeitraum drangen unbekannte Täter in einen Bauwagen auf der Jülicher Straße ein. Ob hier etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Übach-Palenberg

Am Freitag, 21.02.2020, zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter vergeblich, die Tür zu einer Wohnung auf der Werkstraße aufzuhebeln.

Hückelhoven-Baal

Am Samstag, 22.02.2020 gegen 23.30 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Schubertweg ein und wurden bei ihrer Flucht beobachtet. Sie waren dunkel gekleidet und fuhren mit einem kleinen Pkw weg. Nähere Angaben zu den Personen und dem Fahrzeug konnten nicht gemacht werden. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Kfz-Delikte

Erkelenz-Schwanenberg

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Freitag, 21.02.2020, auf Samstag die Scheibe eines auf dem Gottfried-Hausmann-Weg geparkten Pkw ein und entwendete eine Jacke sowie zwei Taschen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell