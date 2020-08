Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Lünzen - Körperverletzung Walsrode: Munitionsfund

Bild-Infos

Download

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag kam es auf der Kreisstraße 9 zwischen den Ortsteilen Dittmern und Oeningen gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrzeugführerin kam kurz vor Oeningen aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und landete nach 37 Metern auf dem Dach im Maisfeld. Die Fahrzeugführerin und ihre zwei Jahre ältere Beifahrerin wurden leicht verletzt ins HKK Soltau eingeliefert.

Soltau - Diebstahl von Bargeld auf Bauernhof

Die unbekannte Täterschaft begab sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in den Hofladen eines Bauernhofes in Soltau. Hier entwendete sie zwei Geldbörsen mit Bargeld. Weiter öffnete die Täterschaft eine Schließkassette und entwendet aus dieser ebenfalls Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Lünzen - Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es im Bereich des Sportplatzes in Lünzen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen. Der mutmaßliche 19-Jährige Beschuldigte, welcher mit seinem Pkw unterwegs gewesen ist, hielt neben dem Opfer an, stieg aus und schlug diesem mehrfach ins Gesicht. Hierbei zog sich das Opfer massive Verletzungen im Gesicht zu. Der Beschuldigte entfernte sich im Anschluss an die Tat mit seinem Pkw. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Walsrode / A 27 Richtung Bremen: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagnachmittag fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Sattelzug konnte durch die Zeugenangaben im weiteren Verlauf auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen durch die Polizei angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 33-jährige polnische Fahrzeugführer mit 2,86 Promille unterwegs war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 1000,- EUR wurde der Fahrer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rethem / Frankenfeld: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend konnte die Polizei im Bereich Rethem einen Mofafahrer anhalten. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 56-jährige Deutsche mit 2,0 Promille unterwegs war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Walsrode: Trunkenheit im Verkehr

Einem aufmerksamen Zeugen fiel bei einem Tankvorgang auf, dass ein offenbar alkoholisierter Fahrzeugführer seinen Pkw an einer anderen Zapfsäule betankte und danach wieder losfuhr. Der Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Deutsche mit 1,32 Promille unterwegs war. Auch hier wurde nach Einleitung eines Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Walsrode: Munitionsfund

Am Samstagnachmittag konnte eine Zeugin sechs munitionsverdächtige Patronen im Abfalleimer einer Waschanlage feststellen. Nachdem sie ein Foto davon gemacht hatte, begab sie sich zur Polizei. Die Patronen konnten vor Ort als "scharfe" 9mm Munition klassifiziert werden. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Walsrode: Ruhestörender Lärm / Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu diversen Beschwerden über die Lautstärke einer Sport-Bar in der Innenstadt von Walsrode. Die mehrfachen Ermahnungen durch die Polizei die Lautstärke zu reduzieren und die Außenbewirtschaftung einzustellen wurden ignoriert, sodass die Bar aus Gründen des Emissionsschutzes geschlossen werden musste. Weiter wurde festgestellt, dass die Gäste durch das Personal ohne Mundschutz bedient wurden, sodass zusätzlich noch ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet wurde.

Gilten: VU mit leichtverletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall in Gilten wurde am Samstagnachmittag eine Person leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte ein 83-jähriger Deutscher an einem geparkten Pkw vorbeifahren, als er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw noch gegen einen geparkten Pkw geschoben. An allen drei PKWs entstand Totalschaden, die Schadenssumme wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Bispingen / A 7 Richtung Hamburg: Verkehrsunfallflucht mit Gefahrgutaustritt

Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr befuhr ein Unfallbeteiligter mit seinem Lastkraftzug die A7 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Unfallstelle wurde der Lkw-Fahrer durch einen Pkw beim Fahrstreifenwechsel geschnitten. Der Lastkraftzug musste stark abgebremst werden, sodass ein Teil der Ladung dabei beschädigt worden und Gefahrgut (Wasserstoffperoxid) ausgetreten ist. Der Lastkraftzug kam zwischen den Anschlussstellen Bispingen und Evendorf auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Aus Sicherheitsgründen und zur Bergung des Gefahrgutes musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg, sowie die Auffahrt auf die Autobahn einer Rastanlage für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zahlreiche Feuerwehren, der Gefahrgutzug, sowie Mitarbeiter des Landkreises Heidekreis und ein Entsorgungsbetrieb für Gefahrgut waren vor Ort, bevor die Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Der beteiligte Pkw, ein silberfarbener Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen, hielt an der Unfallstelle nicht an. Wer Angaben zu diesem Pkw machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Fallingbostel. Telefon: 05162-972 115

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell