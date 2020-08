Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsdelikt - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Freitag, 07.08.2020, 11:39 Uhr Delmenhorst, Syker Straße/Reinersweg

Der Fahrer eines dunklen SUV überholte zunächst mit hoher Geschwindigkeit auf der Syker Straße stadteinwärts ein anderes Fahrzeug, wobei eine Sperrfläche überfahren wurde. An der Ampelanlage der Syker Straße/Reinersweg hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, da die Ampel auf der Geradeausspur (stadteinwärts) Rotlicht zeigte. Der Fahrer des SUV zog auf die Linksabbiegerspur in Richtung Reinersweg, setzte seine Fahrt dann aber doch stadteinwärts fort, wobei er wieder nach rechts hinüber zog und vor der Fahrzeugschlange einscherrte. Zeugen des Vorfalles oder eventuell gefährdete Fußgänger werden gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Tel.-Nr. 04221-15590 zu melden.

