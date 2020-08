Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 07.08.2020, gegen 13:05 Uhr kam es an der Havekoster Kreuzung auf der Wildeshauser Straße (B213) in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Ein 32-Jähriger aus Ladbergen beabsichtigte mit seinem VW Transport von der Harpstedter Straße über die B213 in die Havekoster Straße einzufahren. Dabei übersieht er den von links kommenden und in Fahrtrichtung Delmenhorst fahrenden 69-Jährigen aus der Gemeinde Dötlingen in seinem VW Golf. Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Folge beide Fahrzeug so stark beschädigt werden, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Der Schaden wird auf etwa 16.000 EUR geschätzt. Der Fahrer des VW Golf wird leicht und seine 54-Jährige Beifahrerin wird schwer verletzt. Beide Verletzte kommen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und den anschließenden Abschleppvorgang kam es auf der B213 lediglich zu geringen Beeinflussungen des fließenden Verkehrs.

