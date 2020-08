Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall an der Anschlussstelle Groß Ippener +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitag, 7. August 2020, an der Anschlussstelle Groß Ippener in Groß Ippener wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 08:55 Uhr befuhr eine 41-Jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw, einem weißen Audi, die Ausfahrt an der Anschlussstelle Groß Ippener, Autobahn 1, aus Richtung Osnabrück kommend und beabsichtigte nach rechts auf die Dorfstraße, L 776, in Richtung Delmenhorst abzubiegen.

Um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen, bremste die 41-Jährige ihren Pkw ab.

Dies bemerkte eine 20-Jährige aus Vechta zu spät und fuhr mit ihrem Pkw, einem schwarzen VW, auf den Audi auf. Dabei verletzte sie sich leicht.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt.

