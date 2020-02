Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Raub in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Ganderkesee wurden am Freitag, 14. Februar 2020, in der Zeit von 01:10 Uhr bis 01:15 Uhr, von drei maskierten Tätern überrascht.

Drei unbekannte Täter versuchten gewaltsam in die Wohnung einzudringen und die Hausbewohner unter Androhung von Gewalt einzuschüchtern. Sie konnten nach kurzer Zeit von den Hausbewohnern in die Flucht geschlagen werden. Ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Die drei maskierten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 bis 3:

- männlich - mutmaßlich jugendlich oder heranwachsend - dunkle Ober- und Unterbekleidung

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04331/941-0 in Verbindung zu setzen (00195243).

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell