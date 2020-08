Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Linienbus +++ Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. August 2020, kollidierten ein Linienbus und ein Pkw im Burggrafendamm in Delmenhorst. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Gegen 15:30 Uhr befuhr der Fahrer des Linienbusses den Burggrafendamm in Richtung stadtauswärts. Als er nach rechts in den Wiekhorner Heuweg abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden unbekannten Pkw zusammen.

Der Busfahrer hielt kurz nach dem Einmündungsbereich an, um Kontakt mit dem Unfallbeteiligten aufzunehmen. Dieser befand sich jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Linienbus wurde auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst bittet den Unfallbeteiligten und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (894623).

