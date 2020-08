Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer und ein Fußgänger verletzen sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. August 2020, in der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst leicht.

Gegen 14:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer aus Ganderkesee den Geh- und Radweg der Oldenburg Landstraße in Richtung Oldenburger Straße. Etwa auf Höhe der Straße Ziegelbusch übersah er einen 40-jährigen Fußgänger aus Delmenhorst, der an seinem geparkten Pkw stand, und fuhr gegen diesen.

Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

