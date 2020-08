Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Körperverletzung - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 07.08.2020, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Fahrrad den Immerweg. In Höhe der dortigen Sportanlage hielt neben ihm ein weißer Transporter. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe ihn in unbekannter Sprache angeschrien und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe sich der Fahrer mit dem weißen Transporter entfernt. Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter oder einen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, oder in Ganderkesee, 04222/9446-0, zu melden.

