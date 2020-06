Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag (04.06.2020) beim Überqueren der Vaihinger Straße lebensgefährlich verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Mann fuhr gegen 10.00 Uhr mit einem Bus die Vaihinger Straße in Richtung Möhringen entlang. Auf Höhe der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle überquerte die 73 Jahre alte Frau die Straße, als der Busfahrer von links herannahte und die Frau erfasste. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, die bis um 11.45 Uhr andauerten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

