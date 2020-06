Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrer gestürzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 46 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend (03.06.2020) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 46-Jährige fuhr gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg die Böblinger Straße in Richtung Kaltental entlang. Kurz nach der Haltestelle Vaihingen Viadukt hielten sich offenbar zwei Passanten auf dem Radweg auf. Der Pedelecfahrer bremste und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

