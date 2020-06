Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Stuttgart-Mitte / Marbach am Neckar (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (03.06.2020) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 25.05.2020 in eine Wohnung an der Leonhardstraße eingebrochen zu sein. Ein Täter trat gegen 16.45 Uhr die Tür einer Wohnung auf, durchsuchte die Räumlichkeit und stahl zwei Smartphones, mehrere Armbanduhren und mehrere Hundert Euro Bargeld. Intensive Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Beamten an seiner Wohnanschrift in Marbach am Neckar festnahmen. In der Wohnung fanden die Ermittler Beweismittel und stellten sie sicher. Der 29-jährige syrische Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl bestätigte und die Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell