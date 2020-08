Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Feuer im Keller eines Einfamilienhauses; Soltau: Täter entwenden Krafträder

23.08./Feuer im Keller eines Einfamilienhauses Bad Fallingbostel: Sonntagnachmittag bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Düshorner Straße eine starke Rauchentwicklung in ihrem Haus. Als Entstehungsort wurde der Keller ausgemacht und dort Feuer festgestellt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bad Fallingbostel konnte den Brand schnell löschen. Die 33- bis 77-jährigen Hausbewohner retteten sich nach draußen und blieben unverletzt. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt hin.

22.08./Täter entwenden Krafträder Soltau: In der Nacht zu Sonntag entfernten unbekannte Täter das Spiralschloss an einem in der Winsener Straße abgestellten Mofa des Typs Kymco Agility 50 und entwendeten dieses schwarz-farbige Gefährt. Das beschädigte Schloss entsorgten sie in einem vor dem Haus stehenden Abfallbehälter. Ein weiteres Kleinkraftrad wurde in der Harm-Tyding-Straße entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Sachs. Inwieweit beide Diebstähle im Zusammenhang stehen, kann nicht gesagt werden. Beide Roller haben jeweils einen Wert von 1500,- Euro. Die Polizei Soltau bittet Zeugen um Hinweise, Tel.: 05191/93800.

