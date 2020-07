Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Gullydeckel ausgehoben

Radfahrer verletzt

Groß Reken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein Mann in Reken mit seinem Fahrrad gegen 02.45 Uhr in einen offenen Regenschacht. Unbekannte hatten den Gullydeckel herausgehoben und in unmittelbarer Nähe zu dem Unfallort platziert. Der 18-jährige Radfahrer erlitt durch den Sturz in den Gully glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

