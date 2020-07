Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher durch Zeugen gestört

Heiden (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge vertrieb in der Nacht zum Donnerstag zwei Einbrecher. Der Zeuge war gegen 00.45 Uhr auf zwei Pkw und zwei verdächtige Männer aufmerksam geworden, sie sich vor einem Geschäft an der Straße "Im Kiwitt" aufhielten. Als der Zeuge auf den Parkplatz fuhr, stiegen die beiden Verdächtigen in ihre Fahrzeuge und flüchteten. Sie hatten bereits die Eingangstür des Geschäftes aufgebrochen und mehrere Werkzeuge bzw. Arbeitsgeräte zu Abtransport bereit gelegt.

Täterbeschreibung: Beide ca. 175 - 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet. Bei den Pkw handelte es sich um einen Kombi und eine Stufenhecklimousine - beide mit BOR-Kennzeichen.

