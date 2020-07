Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Kindertagesstätte

Heek (ots)

Zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, drangen Einbrecher in die Kindertagesstätte an der Straße Stroot ein. Mehrere Räume und Schränke wurden durchsucht - vermutlich aber nichts entwendet. Am Tatort wurden drei leere Bierflaschen durch den oder die Täter zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

