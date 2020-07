Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kleintransporterfahrer flüchtet nach Unfall

Borken (ots)

Am Mittwoch wollte ein 32 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer aus Borken gegen 13.45 Uhr von der Heidener Straße nach links auf die Auffahrt zur B 67 in Richtung Bocholt abbiegen. Ein von der B 67 kommender Kleintransporterfahrer sei, so der 32-Jährige, in zu weitem Bogen nach rechts auf die Heidener Straße abgebogen, so dass die Außenspiegel zusammenstießen. Der Unfallverursacher hielt nach 50 m kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, als der 32-Jährige auf ihn zuging. Es handelte sich um einen dunkelblauen Kleintransporter (evtl. Renault) mit niederländischen Kennzeichen und offenem Anhänger. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

