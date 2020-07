Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bocholt-Stenern (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 09.00 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Straße "Im Ellerbrock" einzubrechen. Der oder die Täter hatten sich an der Hintertür zu schaffen gemacht (wie auch schon bei Einbrüchen in der Vergangenheit), konnten aber nicht in das Gebäude eindringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

