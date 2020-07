Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Laternenmast und Verkehrszeichen angefahren

Bocholt (ots)

Ein Laternenmast, ein Verkehrszeichen und ein Hydrantenschild beschädigte vermutlich ein Lkw-Fahrer an der Ecke Kaiser-Wilhemstraße/Friesenstraße. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Schaden wurde am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr entdeckt. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell