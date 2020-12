Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Terrassentür aufgehebelt

RekenReken (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Montag in Reken. Die Einbrecher hatten sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Barbarastraße verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Nach ersten Angaben verließen die Täter das Gebäude, ohne etwas entwendet zu haben. Die Tatzeit liegt zwischen 06.30 Uhr und 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

