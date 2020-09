Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Schmuck und Münzen entwendet

Löhne (ots)

(sud) In der Zeit von Samstag (26.09.20) gegen 11 Uhr bis Sonntag (27.09.20) gegen 11:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Niederacker in Löhne-Mennighüffen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen durch das Aufhebeln einer Tür in das Haus ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Sammlermünzen im geschätzten Gesamtwert von 3000 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

