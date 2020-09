Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fettverpuffung beim Kochen

Herford (ots)

(sud) Am Samstag, den 26.09.2020 um 12:35 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einer Fettverpuffung beim Kochen in der Schützenstraße in Herford. Die 96jährige Geschädigte wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik für Brandverletzungen zugeführt. Dort erlag sie am Abend ihren schweren Verletzungen. Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell