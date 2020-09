Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall- Gegenverkehr übersehen

Bünde (ots)

(sls) Auf der Wiehenstraße in Bünde stießen am Donnerstagnachmittag (24.9.) zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die 33-jährige Fahrerin eines silbernen BMW befand sich gegen 15.20 Uhr auf der Wiehenstraße in Richtung Bünde und beabsichtigte nach links in die Raiffeisenstraße einzubiegen. Hierbei übersah die Bünderin einen aus Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße entgegenkommenden Opel Adam. Der 41-jährige aus Bünde war mit seinem Fahrzeug in Richtung Wiehenstraße unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW auf die dortige Verkehrsinsel vor eine Straßenlaterne geschleudert. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

