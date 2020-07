POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. Juli 2020:

Polizei Salzgitter

Sickte: versuchte gefährliche Körperverletzung

Freitag, 17.07.2020, 14:14 Uhr

Am Freitag, gegen 14:14 Uhr, schlug in der Straße Am Kamp in Sickte eine unbekannte männliche Person einen im Kraftfahrzeug sitzenden 37-jährigen Kraftfahrzeugführer durch die geöffnete Seitenscheibe mit der flachen Hand zunächst in das Gesicht. Anschließend versuchte der Beschuldigte mit einem Kugelschreiber dem Opfer in das Gesicht zu stechen. Das Opfer konnte sich schließlich mit seinem Pkw vom Vorfallort entfernen und die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzen.

Sachdienliche Hinweise unter 05331/9330.

Wolfenbüttel-Fümmelse: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen

Freitag, 17.07.2020, 13:34 Uhr

Am Freitag, gegen 13:34 Uhr, übersah beim Abbiegen von der Unteren Dorfstr. in die Drehstr. eine 43-jährige Kraftfahrzeugführerin mit ihrem Renault Kangoo einen vorfahrtberechtigten, jedoch auf dem linken Fahrstreifen fahrenden, 24-jährigen Kraftfahrzeugführer mit seinem VW-Tiguan. Im Einmündungsbereich kam es zum Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Beide Kraftfahrzeugführer wurden durch das DRK dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000,- Euro geschätzt. Gegen beide beteiligten Kraftfahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kneitlingen: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzen Personen

Freitag, 17.07.2020, 17:15 Uhr

Am Freitag, gegen 17:15 Uhr, missachtet ein 52-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw VW-Golf, welcher die Kreisstr. 11 in Richtung Kreisstr. 10 befuhr, im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 19-jährigen Kraftfahrzeugführers, welcher mit seinem VW-Golf die Kreisstr. 10 befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge wurde der VW-Golf des 19-Jährigen gegen einen entgegenkommenden Hyundai Tucson einer 65-jährigen Kraftfahrzeugführerin geschleudert.

Alle drei Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 18000,- Euro geschätzt.

Der 52-jährige Unfallverursacher, seine 58-jährige Beifahrerin sowie der 19-jährige Kraftfahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt.

Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

