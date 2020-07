Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 17.07.2020

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße "Neuer Weg" in Wolfenbüttel einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an dem Versuch eine Nebeneingangstür gewaltsam aufzubrechen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Verkehrsunfälle

Der bislang unbekannte Fahrer eines Kleintransporters stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen auf einem gegenüberliegenden Parkplatz in der Straße "Am Moorbusche" in Cremlingen abgestellten PKW. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr.

Am Donnerstag, um 18:30 Uhr, kam es auf der L 630 zwischen Salzdahlum und Mascherode zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Braunschweiger scherte mit seinem PKW aus, um zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Kurze Zeit später scherte auch ein 56-jähriger Braunschweiger mit seinem PKW aus, um das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige die Kontrolle über seinen PKW verlor und in das überholte Fahrzeug eines 73-jährigen Braunschweigers stieß. Der 73-Jährige rutschte mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

