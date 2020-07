Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 16.07.2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Lohenstraße in Wolfenbüttel ein. Über eine gewaltsam geöffnete Wohnungstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, welche im Anschluss durchsucht worden. Es wurden diverse Sammelfiguren, eine Digitalkamera und eine Sporttasche entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Transporter-Fahrer übersieht Fußgängerin

Ein 45-jähriger aus Salzgitter wollte mit seinem Transporter rückwärts aus der Straße "Gärtnerwinkel" fahren und übersah dabei eine 78-Jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und der Fußgängerin, wodurch die Wolfenbüttelerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 15:10 Uhr, ereignete sich in der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige aus Salzgitter wollte mit ihrem PKW von einem Grundstück auf die Halchtersche Straße einfahren und übersah dabei den von links kommenden und bevorrechtigten PKW eines 44-jährigen Wolfenbüttelers. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der PKW der 18-Jährigen wurde hierdurch noch gegen einen geparkten PKW geschoben. Die Salzgitteranerin sowie ein sich im PKW befindliches 6-jähriges Kind wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Wittmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus Denkte stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten PKW und beschädigte diesen dadurch. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einem Wert von 1,03 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell