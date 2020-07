Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.07.2020

Peine (ots)

PKW zerkratzt

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Personen einen Audi A 3, welcher in der Straße "Zum Trägerfeld" in Peine abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Unter Drogeneinfluss stehender PKW-Fahrer von Polizei gestoppt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte eine Streifenbesatzung einen PKW- Fahrer, welcher die August-Bebel-Straße in Peine befuhr. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem 18-jährigen Peiner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

