Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.07.2020

Peine (ots)

PKW zerkratzt

Bislang unbekannte Personen zerkratzten zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 09:45 Uhr, einen vor einem Grundstück in der Straße "Am Moor" in Peine abgestellten PKW. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines Transporters vermutlich beim Wenden einen Grundstückszaun im Saarlandring in Peine. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell