Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf zu Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Neuwied (ots)

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung einer Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss werden Geschädigte oder weitere Zeugen gesucht, welche Angaben zum Fahrverhalten eines blauen 1er BMW mit polnischem Kennzeichen machen können, welcher gegen 21:15Uhr im Grenzbereich NRW/Rottbitze und RLP/Kretzhaus bzw. Vettelschoß auf der L253 auffällig wurde.

Hinweise an die Polizei Linz unter der 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de.

