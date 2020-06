Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf (Kreis AK) - Unfall mit verletztem Radfahrer

Alsdorf /Kreis AK (ots)

Am 20.06.2020, gegen 18:00 Uhr befährt ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Betzdorf-Gebhardshain mit seinem Fahrrad in Alsdorf die Straße Im Heidchesgarten in Richtung Schutzbacher Weg. An der dortigen Einmündung beabsichtigt der Fahrradfahrer nach links in Richtung Hauptstraße abzubiegen, missachtet aber hierbei die Vorfahrt einer von links kommenden 41-jährigen Pkw-Fahrerin, welche ebenfalls aus der VG Betzdorf-Gebhardshain stammt. Die Vorfahrt ist an der Kreuzung mittels Verkehrszeichen geregelt. Es kommt auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge wobei der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wird. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von Schätzungsweise 2700 Euro.

