Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 19.06.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2020, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle mit verletzten Person

Neuwied-Niederbieber

Am Samstag, 20.06.2020, 10:15 Uhr, kam es in der Aubachstraße im Neuwieder Stadtteil Niederbieber zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kradfahrer leicht verletzte. Wegen eines abbiegenden PKW stockte der Verkehr in der Aubachstraße in Höhe der Einmündung zur Straße "Im Bruchborn". Der Kradfahrer wollte an den haltenden Fahrzeugen links vorbeifahren und kollidierte dann mit dem abbiegenden PKW. Der 51jährige Fahrer des Motorrads kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem PKW und dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro.

Neuwied-Irlich

Nur wenig später ereignete sich ebenfalls am Samstag, 20.06.2020, 10:58 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Neuwied-Irlich übersah ein 60jähriger Besucher aus Köln beim rückwärtigen Rangieren mit seinem PKW eine 92jährige Fußgängerin, die hinter dem PKW ging. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fu0gängerin, wodurch die betagte Dame zu Fall kam, sich aber nur leicht verletzte.

Verkehrsunfälle mit unbekanntem Verursacher

Im Berichtszeitraum ereigneten sich drei Verkehrsunfälle, in denen sich die verantwortlichen Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. In zwei Fällen konnte durch aufmerksame Zeugen jeweils das Kennzeichen des Verursachers bemerkt werden, so dass die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers positiv verlaufen sind.

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "Rewe XXL" in der Königsberger Straße in Neuwied kam es am Freitag, 19.06.2020 zu einer Beschädigung an einem, in der Nähe des Eingangsbereichs geparkt abgestellten, PKW Skoda Roomster. Der PKW wurde in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr hinten links beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied, unter der Rufnummer 02631-8780, zu melden.

Verkehrskontrollen in der Neuwieder Innenstadt

Am Freitagabend, 19.06.2020, 21:00 Uhr bis 21:45 Uhr wurden auf dem Neuwieder City-Ring Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 13 überprüften Fahrzeugen, bei denen teilweise technische Veränderungen festgestellt werden konnten, ergaben sich jedoch keine zulassungsrechtlichen Verstöße. Die Polizeiinspektion Neuwied wird auch weiterhin die sogenannte "Tuner- und Poserszene" speziell in der Innenstadt Neuwied im Auge behalten und etwaige Verkehrsverstöße konsequent ahnden.

