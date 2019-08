POL-KI: 190820.4 Schwentinental: Zeugen gesucht nach Überfall auf 38-Jährige

Polizeidirektion Kiel

Samstagnachmittag ist es zu einem Überfall auf eine 38-Jährige in Schwentinental gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Frau befuhr sie zwischen 15 Uhr und 16 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der B 76 in Richtung Preetz, als ihr in Höhe Reuterkoppel beziehungsweise der Stelle, an der die Bundesstraße einspurig wird, drei Personen entgegenkamen. Eine Person aus der Gruppe habe sie vom Rad geschubst und sei anschließend mit den beiden anderen geflüchtet, nachdem ein Rollerfahrer an der Szenerie vorbeigefahren sei.

Dieser Rollerfahrer ist ein wichtiger Zeuge, den die Beamten der Plöner Kriminalpolizei nun suchen. Gleichfalls wird eine Spaziergängerin mit Hund gesucht, die sich zum Zeitpunkt des Übergriffs in der Nähe aufgehalten haben soll. Diese Beiden und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04522 / 5005 201 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die Frau beschrieb die Täter als männlich mit schwarzen, gegelten Haaren und ordnete sie vom Alter her zwischen Ende 20 und Anfang 30 ein. Alle sollen dunkle Lederjacken getragen haben.

