Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Altenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Mofa Fahrer kam es am Samstag, den 20.06.2020 gegen ca. 22:55 Uhr zwischen Almersbach und Altenkirchen. Ein 32 Jahre alter Mofa Fahrer befuhr die L 267 aus Altenkirchen kommend in Richtung Almersbach. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit einem Pkw Opel ebenfalls die L 267. Die Unfallursache ist derzeit vollkommen unklar, bisher wurde nur bekannt, dass es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und dem Pkw-Fahrer gekommen ist. Bei dem Unfallbeteiligten Mofa Fahrer konnten Erkenntnisse erlangt werden, dass dieser zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mit der Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Durch den Verkehrsunfall wurden der Mofa Fahrer derart verletzt, dass er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht und nach medizinischer Erstversorgung in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision komplett zerstört. Die L 267 musste aufgrund des Unfallgeschehens sowie auslaufender Betriebsstoffe für mehrere Stunden voll gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500, -- EUR.

