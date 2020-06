Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Friesenhagen (ots)

Am 19.06.2020, gegen 15:20 Uhr kam es bei der Ortslage Friesenhagen auf der L279 aus Richtung Obersolbach kommend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Motorradfahrer kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner Maschine gegen einen Baum. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von mind. 5000 Euro. Über die genauen Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Lebensbedrohlich sind die Verletzungen aber nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Fohr

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf

Tel: 02741 926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell