Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Fr., 19.06.2020, gegen 10:35 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Roller die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. In einer Rechtskurve am Ortseingang von Hövels lenkte er aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und touchierte den dortigen Bordstein. Dadurch bedingt stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



