Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entwendung eines Pkw BMW 650i

Rott (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18./19.06.2020, wurde in Rott (Kreis Altenkirchen, Nähe Flammersfeld) ein weißer BMW 650i mit dem Kennzeichen NU-MK 112 entwendet. Der Pkw war in einem Carport geparkt, der Wert liegt bei ca. 35.000 Euro. Das Fzg. verfügt über die Keyless Go-Funktion. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rott aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

