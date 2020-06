Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Diebstahl von Baustelle

Herdorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, den 18.06.2020 wurden von einer Baustelle in der Schneiderstraße zwei Starkstromkabel entwendet. Die Kabel wurden von den Baustromverteilern mittels eines Werkzeuges abgeschnitten. Ein Kabel hatte ein Länge von ca. 120 Meter, das andere eine Länge von etwa 30 Meter. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell