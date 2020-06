Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Fürthen (ots)

Am 18.06.2020 kam es um die Mittagszeit zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Fürthen. Durch bislang unbekannte Täter wurde offensichtlich versucht, die Haustür eines dortigen Anwesens mit einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Es blieb allerdings beim Versuch, an der Haustür entstand geringer Sachschaden. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall konnte durch Zeugen eine verdächtige Person in unmittelbarer Nähe zum Tatort beobachtet werden. Die Person soll ca. 1,70 m groß, schlanker Statur und mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem soll diese graue, mittellange Haare gehabt haben. Ob die Person im Zusammenhang mit der Tat steht ist derzeit noch unklar. Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu der verdächtigen Person machen können sich telefonisch unter Telefonnummer 02681-9460 oder per Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen



Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell