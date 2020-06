Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 17.06.2020

Neuwied

- Verkehrsunfälle -

Am 16.06.2020 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sieben Verkehrsunfällen gemeldet, wobei gleich in zwei Fällen die Niederbieberer Straße als Unfallörtlichkeit ausgemacht wurde. Gegen 15:25 Uhr kam es dort im Begegnungsverkehr, bedingt durch eine Fahrbahnverengung, zur Berührung zweier Fahrzeuge. Hierbei wurde zumindest ein Fahrzeug im seitlichen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Bei einem weiteren Unfall gegen 19:15 Uhr kam es ebenfalls in einer Engstelle zu einem Spiegelunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Sonstiges -

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Neuwied, gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in die Kappelstraße gerufen. Beim Eintreffen vor Ort, mit zusätzlich starken Kräften der Feuerwehr Neuwied, konnte aus dem betreffenden Mehrfamilienhaus eine größere Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach Lokalisierung der entsprechenden Wohnung wurde diese durch die Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung konnte eine nicht ausgeschaltete Herdplatte als Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz weder Personen noch Sachgegenstände geschädigt.

