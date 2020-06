Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 19.06.2020 Raubdelikt

Altenkirchen (ots)

Am 16.06.2020 gegen 12.00 Uhr wurde ein 36- jähriger Mann in Altenkirchen, Quengelstraße von hinten so angerempelt das er zu Fall kam. Anschließend halfen ihm zwei weibliche und eine männliche Person wieder auf die Beine. Nach Nachfrage ob es ihm gut gehen würde, seinen sie schnellen Schrittes in Richtung Weyerdamm weggegangen. Zu Hause habe er festgestellt, dass man ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen hatte. Zu den Tätern kann nur gesagt werden, dass eine Frau einen Rucksack mit Leopardenmuster mit Emblem Playboy dabei hatte. Der Mann hatte die Seiten kurz rasiert und in der Mitte einen Streifen mit kurzen Haaren. Die andere Frau war bekleidet mit einem Kapuzenpulli. Alle drei ca. 175 bis 180 cm groß und ca. 20 - 30 Jahre alt.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

Polizei Altenkirchen

