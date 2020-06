Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 18.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 18.06.2020 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt elf Verkehrsunfälle. Gegen 16:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der L255 in Richtung Datzeroth gemeldet. Vor Ort konnte ein verletzter, 60jähriger Motorradfahrer angetroffen werden. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er einem Hindernis auf der Straße hätte ausweichen müssen. In der Folge sei er dann gestürzt. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß, er zudem mit falschen Kennzeichen unterwegs war und weiterhin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 60jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen und die medizinische Versorgung eingeleitet wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 17:35 Uhr die B256, zwischen den Anschlussstellen Hafenstraße und Zentrum. Hierbei schloss er nach Angabe eines vorausfahrenden Zeugen auf dessen Fahrzeug auf. Trotz bereits hoher Geschwindigkeit von ca. 150km/h ging es dem nachfolgenden Fahrzeugführer vermutlich nicht schnell genug, so dass dieser den Vorausfahrenden mehrfach bedrängte und im Anschluss auch rechts überholte. In einer Nachfolgenden Linkskurve zog der Überholer dann unvermittelt nach links vor das Fahrzeug des Zeugen, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Zeuge touchierte mit seinem Fahrzeug zunächst die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kollidierte abschließend mit der rechten Schutzplanke. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Totalschaden. Der Geschädigte erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angabe des Geschädigten soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen silbernen Kombi, möglicherweise der Marke Skoda, mit dem Teilkennzeichen NR-J oder MY-J gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Im Rahmen einer Personenkontrolle auf dem Theaterplatz konnten bei einem 15jährigen, welcher für eine Sachbeschädigung durch Graffiti verdächtigt wird diverse Beweismittel sichergestellt werden. Der Beschuldigte führte bei der Kontrolle geringe Mengen an Betäubungsmitteln, ein Einhandmesser sowie szenetypische Utensilien zum Anbringen von Graffiti mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

- Strafanzeigen -

Gegen 18:15 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in der Krasnaer Straße gemeldet. Vor Ort konnte eine vierköpfige Personengruppe angetroffen und befragt werden. Nach ersten Angaben vor Ort sei nichts passiert, was sich aber schnelle relativierte. Durch weitere Aussagen vor Ort erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23jährigen, welcher vermutlich zuvor mit einem 23jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Hinweise -

Die Polizeiinspektion Neuwied möchte im Zusammenhang mit dem Auftreten von "reisenden Dienstleistern" nochmals sensibilisieren. Im Rahmen sogenannter Haustür-/Werbungsgespräche und bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die entsprechenden Dienstleiter und Unternehmen intensiv zu prüfen. Somit kann zumindest ein höheres Maß an Sicherheit erzielt und ein möglicher Schaden bereits im Vorfeld vermieden werden. Hintergrund der Meldung sind Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern aus Neuwied und dem angrenzenden Umland über möglicherweise, unseriöse Angebote im Bereich der Dachsanierung, Gartenhilfe oder auch Stein-und Fassadenreinigung.

Die Polizeiinspektion Neuwied wurde am Donnerstag zu einer in der Ortslage Heimbach ansässigen Kindertagesstätte gerufen. Hier hatten Mitarbeiter der KITA auf dem Außengelände einen augenscheinlichen Giftköder aufgefunden. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein Köderpäckchen, welches sich augenscheinlich bereits in einem desolaten Zustand befand, aufgefunden und gesichert werden. Nach Sichtung und Rücksprache mit dem Giftinformationszentrum Mainz handelte es sich bei dem Köder um einen handelsüblichen Giftköder für Kleinstnager aus dem Baumarkt, welcher in seiner Zusammensetzung und Beschaffenheit keinerlei Gefahren für Kinder, Kleinstkinder oder Erwachsene darstellte. Bei der Absuche im Bereich der KITA konnten KEINE weiteren Köder aufgefunden werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist NICHT davon auszugehen, dass es sich um ein bewusstes Ausbringen des Köders zur absichtlichen Schädigung von Personen gehandelt hat, sondern der Köder vermutlich zuvor im Privatbereich ausgelegt und in der Folge bereits durch einen Nager aufgenommen und verschleppt wurde. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger sensibel mit ähnlichen oder gleichgelagerten Feststellungen umzugehen und fragwürdige Gegenstände umgehend hiesiger Polizeiinspektion zu melden. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de gemeldet werden.

