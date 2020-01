Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Segeberger Chaussee

Polizei erbittet Hinweise nach Firmenaufbruch und Wohnmobildiebstählen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 15.01.2020, 17:30 Uhr, bis heute, 08:30 Uhr, wurden in Norderstedt drei Wohnmobile entwendet. Die weißen Wohnmobile der Marke Fiat, Typ Weinsberg, standen auf dem Firmengelände eines Wohnmobilhändlers in der Segeberger Chaussee. Zuvor hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft und die Schlüssel entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib der Wohnmobile machen?

