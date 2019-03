Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Albbruck/Lauchringen: Alkoholisierte Fahrer

Freiburg (ots)

Gleich drei Fahrer hat die Polizei im östlichen Bereich des Landkreises Waldshut am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu viel getrunken und sich dann ans Steuer gesetzt hatten. In Waldshut erwischte es gegen 22:15 Uhr einen 55 Jahre alten Mann. Weil er mit seinem VW zu schnell unterwegs war, wurde er angehalten. Da er nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest gemacht. Dieser erbrachte einen Wert von knapp 0,8 Promille. Auf diesen Autofahrer kommen ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Schon um 20:15 Uhr war die Kontrolle eines 55 Jahre alten Autofahrers in Albbruck erfolgt. Bei diesem zeigte der Alcomat einen Wert von gut 1,1 Promille an. In Lauchringen geriet kurz vor Mitternacht ein 63 Jahre alter Toyota-Fahrer in eine Polizeikontrolle. Alkoholgeruch verriet auch bei diesem den Konsum entsprechender Getränke. Die Alkoholüberprüfung ergab in diesem Fall gut 1,2 Promille. Gegen diese beiden Fahrer wurde Strafanzeige erstattet. Sie mussten mit zu einer Blutprobe und ihre Führerscheine wurden sofort einbehalten.

