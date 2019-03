Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht - geparkter Toyota beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein in Wehr geparkter Toyota beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Toyota war in der Zeit von 09:15 Uhr bis 10:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bündtenfeldstraße abgestellt. Als die Fahrerin zum Wagen zurückkam, entdeckte sie frische Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss in dieser Zeit vermutlich beim Rangieren gegen den Toyota gestoßen sein. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell