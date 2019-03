Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Verfolgungsfahrt

Ihringen - Am Mittwoch, 13.03.2019, gg.16:40 Uhr, erkannte eine Zivilstreife des Polizeireviers Breisach auf der Fahrt von Ihringen in Richtung Wasenweiler vor sich einen blauen 1er BMW, von dessen Fahrer bekannt war, dass er aufgrund vorangegangener Delikte nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Zivilstreife forderte zur Durchführung einer Verkehrskontrolle über Funk die Unterstützung eines weiteren Streifenwagens an. Die Fahrt führte dann zunächst weiter in Richtung Gottenheim und schließlich auf den Autobahnzubringer in Richtung Freiburg-Mitte. Auf Höhe der Abfahrt Mundenhof setzte sich dann ein Streifenwagen der Polizeihundestaffel vor den BMW und gab mit eingeschaltetem Blaulicht Anhaltezeichen. Diese missachtete der BMW-Fahrer aber und versuchte mehrfach, an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Schließlich gelang es durch den Einsatz von insgesamt sechs Streifenwagen die Fahrt auf Höhe des Konzerthauses zu stoppen. Der Fahrer konnte widerstandslos festgenommen werden, da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges mit einem Drogenspürhund konnten insgesamt 13 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Möglicherweise wurden während der Verfolgungsfahrt weitere Verkehrsteilnehmer - insbesondere auf dem Autobahnzubringer Freiburg Mitte in Fahrtrichtung Freiburg - gefährdet. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel.: 07667/91170, in Verbindung zu setzen.

