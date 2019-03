Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Skulptur in der Codmananlage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits in der letzten Woche wurde eine in der Codmananlage in Laufenburg aufgestellte Skulptur gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag und Mittwoch, 05./06.03.2019. Das Kunstwerk einer örtlichen Künstlerin mit dem Namen "Paar" war fest auf einem Betonsockel mit dem Fundament verschraubt. Die Schrauben müssen von dem oder den Tätern gelöst worden sein. Die Skulptur ist ca. 2,20 Meter hoch und hat ein Gewicht zwischen 80 und 100 Kilogramm. Sie ist mit Bronze beschichtet. Die Schadenshöhe soll im fünfstelligen Bereich liegen. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Laufenburg, Tel. 07763 9288-0.

