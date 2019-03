Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gurtkontrolle mit Folgen

Freiburg (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt auf die Anschnallpflicht und der Überwachung des "Handyverbots" am Steuer hatte das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen am Mittwoch in Laufenburg eine Kontrollstelle eingerichtet. Ein Jugendlicher wurde kurz nach 14:00 Uhr mit seinem Roller gestoppt. Er hatte für sein Gefährt mit einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h keine Fahrerlaubnis, nur eine Mofaprüfbescheinigung. Kurz vor ihm war ein 53 Jahre alter Autofahrer in die Kontrollstelle eingewunken worden, weil er nicht angeschnallt war. Dieser roch nach Alkohol. Ein Alcomatentest ergab knapp 1,1 Promille. Seine weitere Überprüfung deckte zudem auf, dass er gar keinen Führerschein mehr hatte. Auch war der von ihm gefahrene Pkw wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Zwangsentstempelung des Kennzeichens ausgeschrieben. Gegen beide wurde Strafanzeige erstattet.

