Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hatte ein Autofahrer in Todtmoos zu tief ins Glas geschaut und geriet in eine Polizeikontrolle. Um 00:20 Uhr war der 76 Jahre alte Mann angehalten worden. Da er eindeutige Anzeichen zeigte, die auf Alkoholkonsum hindeuteten, wurde ein Alcomatentest gemacht. Dieser ergab gut 1,2 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

